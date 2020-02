Mercedes voran, bei Ferrari schon Alarmstufe Rot

Der Ferrari wurde von einem Abschleppwagen zur Inspektion transportiert. Der genaue Grund für die Probleme wird nach Angaben der Scuderia in der Zentrale in Maranello untersucht. Am Nachmittag stieg Vettel nach einem Motorwechsel wieder in seinen Wagen und drehte insgesamt 100 Runden. Der 32-jährige Deutsche war aber in seiner schnellsten Runde gleich 2,652 Sekunden langsamer als Bottas und landete damit nur auf dem 13. Platz der Tageswertung.