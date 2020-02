Schütze von Hanau zeigte „Geheimorganisation“ an

Ein Hinweis auf eine bevorstehende eigene Gewalttat - in zwei Shisha-Bars tötete R. neun Menschen, danach in seiner Wohnung seine Mutter und sich selbst - ist in dem Video nicht enthalten, genauso wenig wie in der Anzeige bei der Bundesanwaltschaft. Auch seien in der Anzeige keine rechtsextremistischen oder rassistischen Ausführungen enthalten gewesen. Man habe kein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so Frank.