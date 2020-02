„Ignoranz“: Gabalier schimpft über Amadeus Awards

Am 23. April werden die Amadeus Austrian Music Awards zum 20. Mal vergeben. Ein großer Name wird dabei fehlen: Andreas Gabalier. Der selbst ernannte „Volks-Rock‘n‘Roller“ ist nämlich in keiner der 13 Kategorien nominiert. Nun meldete sich der Steirer in einem Video via Facebook (siehe oben) zu Wort und schoss scharf gegen die Verantwortlichen. Dass er beim „größten heimischen Musikpreis, der die größten heimischen Erfolge des vergangenen Jahres auszeichnet“, nicht nominiert sei, „ist an Ignoranz nicht nur nicht zu übertreffen, sondern auch das größte Armutszeugnis“.