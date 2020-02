Gold kostet erstmals mehr als 1500 Euro je Unze

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie, das niedrige Zinsniveau rund um den Globus und der schwache Euro treiben den Goldpreis in die Höhe. Dazu kommt, dass der Euro im Verhältnis zum Dollar, in dem Gold üblicherweise gehandelt wird, laufend fällt. Am Donnerstag lag der Preis erstmals über 1500 Euro je Feinunze (das sind etwa 31,1 Gramm; Anm.).