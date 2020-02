„Ich möchte mit viel Kraft weitermachen“

Normalerweise halten Sie Ihr Privatleben gut unter Verschluss. Warum haben Sie diese Ausnahme gemacht?

Es stimmt, ich mag es eigentlich nicht, wenn Außenstehende in meinem Privatleben herumwühlen und möchte ihnen deshalb auch kein Kanonenfutter geben. Aber über all das, was momentan in meinem Leben passiert, wollte ich sprechen und obwohl es sehr schwierig war, habe ich mich in meinen Liedern dem Publikum geöffnet. Da mein Vater sterbenskrank ist, war es mir wichtig, ihm das Lied „Monsters“ zu widmen. Er ist ja viel mehr als nur mein Vater, er ist auch mein bester Freund und dies wird mit diesem Lied für immer weiterleben. Und da es mir sehr schwer fällt, von meiner eigenen Familie während der Tour getrennt zu sein, habe ich auch den Trennungsschmerz in die Songs verpackt. Den Song „Cold“ schieb ich eigens für meine Frau Sofia, für meine Kinder das Lied „The Greatest“.