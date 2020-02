Der Kärntner Tierschutz steht im Rampenlicht

Spenden, die Leben retten

Wer im Tierschutz arbeitet, weiß, dass sich Tiere in Not nicht an Arbeitszeiten oder Wochenenden halten. Aber das ist meist gar nicht das Problem. Viel schwerer wiegt oft der schnöde Mammon. Tierschutz ist vielen Menschen eine Herzensangelegenheit. Ein Tier zu versorgen und gesund zu pflegen kostet jedoch auch Geld. Und weil Kathrin Glock sich dessen bewusst ist, können sich die Preisträger auch über finanzielle Hilfe freuen. Auch unsere „Krone“ -Tierecke durfte sich erneut über eine Spende der Gaston und Kathrin Glock Privatstiftung freuen. Damit können Tierarztkosten für Fellnasen in Not aus ganz Österreich übernommen werden.