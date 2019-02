Der Kärntner Tierschutzpreis wurde verliehen

Drei Vereine und drei Privatpersonen wurden als Sieger ausgezeichnet und erhielten je 3000 Euro! Aber auch sämtliche nominierten Projekte durften sich über je Eintausend Euro freuen. Eine private Initiative wie der von Familie Glock bereits zum zweiten Male ausgelobte Kärntner Tierschutzpreis ist in Österreich einzigartig. Hinzu kommt, dass der Rahmen rund um das “5 Sterne International Show Jumping“ Reitturnier im Glock Horse Performance Center in der Nähe von Villach, für alle Preisträger und Nominierten ein ganz besonderes Ambiente bot. Starkoch Alfons Schubeck verwöhnte die Kärntner Tierschützer mit einem veganen Buffet und Moderator Christian Clerici, selbst ein großer Tierfreund, führte mit viel Einfühlungsvermögen und Herz durch die Veranstaltung. Kein Wunder also, dass auch Emotionen gezeigt wurden und die eine oder andere Freudenträne vergossen wurde. Ein unvergesslicher Tag für Menschen, die ihr Leben - vielfach sogar ehrenamtlich - Tieren in Not widmen. Zum Abschied gab es als Überraschung von Jurymitglied Karolin Hirsch noch eine Uhr aus der eigenen Produktion.