Superfavoriten? Diese Zeit ist bei Bullen vorbei

Aus den Saisonzielen hat Salzburg nie ein Geheimnis gemacht: Double verteidigen, international überwintern. Der letzte Punkt konnte mit dem dritten Rang in der Champions League-Gruppenphase im Dezember abgehakt werden. Zu einem Zeitpunkt, zu dem Salzburg dank der glorreichen Vergangenheit in der Europa League und speziell der Vorstellungen in der Königsklasse von manchen Wettanbieter schon zum Toptipp im kleinen Europacup-Bewerb ernannt worden ist.