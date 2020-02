Fiese Räuber schlugen in Linz vor Banken zu

Hinweise erbeten

Fünf Personen griffen einen 16-jährigen Linzer am Freitag vor einer Bank in der Domgasse von hinten an, bedrohten ihn und verlangten sein eben behobenes Geld. Der erschrockene Teenager legte das Geld, 100 Euro, am Boden ab und lief davon. Hinweise auf die Täter an die Linzer Stadtpolizei unter der Telefonnummer 059 133 45 3333.