„Valentins-Marsch“ vertagt, Aktivisten in Haft

Alarmstufe Rot herrschte am Valentinstag am Balkan: Wie berichtet, wurden neuerlich Tausende Flüchtlinge in Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Serbien zu einem Protestmarsch auf die EU-Grenze aufgerufen. Die Festnahme zweier verdächtiger Mitorganisatoren der Aktion (ein Brite und ein US-Amerikaner) im Vorfeld scheint aber Wirkung gezeigt zu haben. Der Ansturm wurde offenbar vertagt. Die ungarischen Regierung warnt nun, dass am Samstag eine große Migrantengruppe aus Bosnien-Herzegowina in Richtung Kroatien losmarschieren könnte. György Bakondi, der Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban als Chefberater für Innere Sicherheit zur Seite steht, berichtete im ungarischen Fernsehen von Flugzetteln, die im bosnischen Auffanglager in Velika Kladusa verteilt worden seien. Darauf sei in mehreren Sprachen die Aufforderung zum Protest an den kroatischen Grenzen zu lesen gewesen.