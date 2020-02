Eurofighter: Tanner und Peschorn erhöhen den Druck

Am Montag trafen sich Peschorn, Kurzzeit-Innenminister und nun wieder Chef der Finanzprokuratur, sowie die Chefin des Heeres und ihr Generalsekretär Dieter Kandlhofer. Danach stellte Tanner klar: „Unsere Taskforce wird in Abstimmung mit der Finanzprokuratur die weiteren Schritte beraten, nachdem Airbus gegenüber US-Behörden massives Fehlverhalten im Zusammenhang mit dem Verkauf der Eurofighter an Österreich eingestanden hat.“