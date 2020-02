„Eurofighter keine Lösung für Luftraumüberwachung“

Peschorn versteht „Stillstand“ bei Behörden nicht

In der Causa Eurofighter hat sich am Dienstag auch Ex-Innenminister Wolfgang Peschorn zu Wort gemeldet. Der Präsident der Finanzprokuratur sagte zur Betrugsanzeige unter Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) am 17. Februar 2017, dass bei den Strafbehörden offenbar Stillstand herrsche. „Wir sind jetzt im dritten Jahr und die Fortschritte sind überschaubar. Das verstehe ich nicht.“ Das Dementi von Airbus bezeichnete Peschorn als „schwach“. Er blieb dabei: Die Vereinbarung zwischen Airbus und dem US-Justizministerium „ist eine Bestätigung für alles, was wir vermutet haben“.