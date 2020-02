BAWAG: Rekordgewinn und kräftige Ausschüttungen

Börsengang zahlte sich aus

Seit dem Börsengang im Oktober 2017 hat die BAWAG Group mehr als 900 Millionen Euro Kapital an ihre Aktionäre ausgeschüttet bzw. dafür vorgesorgt. Alleine 2019 wurden 615 Millionen Euro an die Aktionäre ausgezahlt (400 Millionen Euro Aktienrückkauf plus 215 Millionen Euro Dividende), was einer Ausschüttungsquote von 140 Prozent entspricht..