Verletzungsalarm! Toni Giger fordert Kurs-Umdenken

Am vergangenen Wochenende hatte es bei den Weltcup-Rennen wieder folgenschwere Ausfälle zu beklagen gegeben: Slalom-Spezialist Marc Digruber zog sich in Chamonix einen Kreuzbandriss zu, sein ÖSV-Kollege Stefan Brennsteiner erlitt eine Außenmeniskus- und Knorpelverletzung im Knie. Auch beim Südtiroler Simon Maurberger lautete die Diagnose Kreuzbandriss. Die Deutsche Viktoria Rebensburg nahm einen Bruch des Schienbeinkopfes als Andenken von den Heimrennen in Garmisch mit. Sofia Goggia aus Italien brach sich den linken Arm. Die Schweizerin Nathalie Gröbli lag zu dem Zeitpunkt längst mit einem offenen Schien- und Wadenbeinbruch im Krankenhaus. Zwar sind die Verletzungen von Topathleten nicht immer auf den gleichen Faktor zurückzuführen, einer der wichtigsten Punkte neben der Pistenbeschaffenheit ist jedoch das Material. Denn harte Pisten erfordern eine aggressive Materialabstimmung mit extrem scharfen Kanten, um in den Kurven beschleunigen zu können. Dadurch erhöhen sich die Fliehkräfte, denen vor allem die Knie ausgesetzt sind. Laut Giger gibt es mit der Kurssetzung aber eine Variable, die bisher wenig Beachtung fand.