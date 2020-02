Justiz: Kurz legt nach, verspricht aber mehr Geld

Ex-Justizsprecher bestätigt heiklen SPÖ-Aktenvermerk

Etwas überraschend stieg die SPÖ am Sonntagabend in diese Debatte ein: Ihr Ex-Justizsprecher Hannes Jarolim, der laut dem Papier mit Richtern sinniert hatte, wie man „Genossinen und Genossen“ in den Richterdienst bekommen könnte, räumte ein, dass solche Pläne tatsächlich gehegt worden waren. Die ÖVP habe damals aber dasselbe getan, so Jarolims Rechtfertigung.