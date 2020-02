Gasser bei Dew Tour in Copper Mountain Dritte

Olympiasiegerin Anna Gasser hat am Sonntag (Ortszeit) beim Slopestyle im Rahmen der Dew Tour in Copper Mountain Platz drei belegt. Der Sieg ging an die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson, die US-Amerikanerin verwies die Japanerin Miyabi Onitsuka mit 92,66 Punkten um exakt einen Zähler auf Platz zwei.