„Spiegel“ legt neue redaktionelle Standards vor

Umgang mit Quellen im Fokus

Dutzende „Spiegel“-Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten in Arbeitsgruppen die Standards erarbeitet. In einem Kapitel über den Umgang mit Quellen und Protagonisten heißt es in dem neuen Leitfaden: „Wir wählen Protagonistinnen und Protagonisten aus, die eine besondere Geschichte haben, eine interessante Perspektive einnehmen, wichtige oder relevante Standpunkte vertreten. Wir betreiben kein „Casting“, das konkrete Protagonisten idealtypisch zusammensetzt, um möglichst effektvoll erzählen zu können.“