Nächtliche Suche nach verschwundenem 15-Jährigen

Ein 15-jähriger, beeinträchtigter Bub konnte nach einer stundenlangen Suchaktion von der Polizei unverletzt aufgefunden werden. Der junge Mann war Mittwochabend aus seiner elterlichen Wohnung in Neufellach bei Villach verschwunden. Deshalb wurde am Donnerstag gegen ein Uhr früh die Suche mit Polizeibeamten und -hunden sowie den Rettungshunden vom Samariterbund und der Österreichischen Rettungshundestaffel durchgeführt. Der 15-Jährige konnte in den frühen Morgenstunden von Polizisten unverletzt aufgefunden werden.