Helmut Berger war bei Doku-Dreh „geschäftsfähig“

Am 25. Juni 2019 kam der einstige Filmstar in einem Rollstuhl zum Prozess ins Landesgericht. „Ich will, dass der Film nicht mehr gezeigt wird“, machte der Mime seine Klagsforderung nach Schadenersatz und Unterlassung der Weiterverbreitung des Dokumentarfilms laut, wischte dabei zwei Zustimmungserklärungen weg, die er für den Filmemacher unterschrieben hatte. Tenor: Er sei dafür damals gesundheitlich gar nicht in der Lage gewesen.