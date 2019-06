Berger vor Gericht: „Der Film hat mir geschadet“

Berger sagte heute zur Richterin, er habe Angst gehabt, dass er wegen der Doku keine Filmangebote mehr bekomme. Er hätte das Recht gehabt, den Film vorab, also vor der Präsentation im September 2015 beim internationalen Filmfestival in Venedig, zu dem er gar nicht eingeladen worden sei, zu sehen und zu sagen, was ihm nicht gefalle. „Als sie bei mir im Büro den Film angesehen haben, hatte ich nicht den Eindruck, dass er ihnen missfallen hat“, sagte die Richterin. „Ich war gespannt, was passiert“, antwortete Berger.