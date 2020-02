Rumäniens Regierung ist schon wieder Geschichte

In Rumänien haben am Mittwoch die oppositionellen Postkommunisten (PSD) per Misstrauensvotum die Minderheitsregierung unter Premierminister Ludovic Orban von der Liberalen Partei (PNL) gestürzt. Die Regierung war nur genau drei Monate im Amt. 261 Abgeordnete und Senatoren - 28 mehr als notwendig - stimmten für den Antrag, nachdem Orban Ende Jänner Änderungen des Kommunalwahlrechts mit der Vertrauensfrage verbunden hatte.