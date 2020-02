Lkw-Abbiegeassistent: „Ist noch nicht umsetzbar!“

Förderung für Nachrüstung

In Wien hält sich der Run auf die Förderung für die freiwillige Nachrüstung der Lkw in Grenzen. Eine Million Euro stehen zur Verfügung, bisher wurden aber nur 72 Anträge gestellt und 113.000 Euro von Firmen abgeholt. „Kein Wunder, wenn es noch keine EU-Richtlinie gibt und vielleicht in ein paar Jahren alles wieder angepasst gehört“, so Strasser.