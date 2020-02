„Warcraft 3 Reforged“-Shitstorm: Das sagt Blizzard

Blizzard setzte offizielles Statement ab

Die Stimmung ist einige Tage nach Veröffentlichung so schlecht, dass sich Blizzard zu einer Stellungnahme genötigt sah. Darin dankt man den Fans für ihr Feedback, entschuldigt sich bei enttäuschten Spielern und gelobt Besserung. Grafikprobleme will man per Patch in den Griff kriegen, die Zwischensequenzen habe man letztlich bewusst nicht cineastischer inszeniert, damit das Spielerlebnis nah am Original bleibe, beteuert Blizzard darin. Auch für Serverprobleme, über die Online-Spieler zum Start geklagt hatten, entschuldigt man sich.