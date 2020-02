Thiems Pläne: Vor Südamerika ein Kurzurlaub daheim

Am Montagabend fliegt Dominic mit Bruder Moritz und seinen Eltern nach Österreich zurück, am Dienstag zu Mittag lädt er direkt am Flughafen Schwechat zur Pressekonferenz. Danach legt er einen Kurzurlaub in der Heimat ein, will mit seinem Bruder ein paar Tage Auszeit nehmen. Sein Handy abschalten, um seinen eigenen Akku aufzuladen. Ein kleines Comeback in Österreich, seit Mitte November war er nämlich nicht mehr daheim.