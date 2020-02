Unter Heimkehrern auch Schwangere und Mädchen (6)

Die erste Etappe ist geschafft: Am Sonntagnachmittag landeten sieben Österreicher - sechs Evakuierte und Konsul Nikolai Herold - aus den Virusgebieten in Wuhan auf einem Militärflugplatz im Süden Frankreichs. Unter ihnen auch zwei besonders gefährdete Passagiere aus Niederösterreich: Eine schwangere Frau sowie ein sechsjähriges Mädchen. Sie befinden sich mittlerweile auf dem Rückflug in die Heimat nach Österreich. Die Heimkehrer aus Wuhan werden laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) nach ihrer gepolanten Ankunft am Sonntagabend vorerst in das Wiener Hygieneinstitut gebracht und 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden.