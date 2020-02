Thiem: „Es fehlt nicht mehr als ein bisserl Glück“

Was braucht es, dass jemand diese Grand-Slam-Siegesserie der „Big Three“ bricht?

Ich glaube, es sind nur kleine Details. In den jüngsten zwei Endspielen - bei den US Open und hier- war es wirklich knapp. Es hätte auch für Daniil (Medwedew - Fünfsatz-Niederlage gegen Rafael Nadal bei den US Open, Anm.) und für mich hier ausgehen können. Es fehlt nicht mehr als ein bisserl Glück, kleine Details. Vielleicht wenn ich diesen einen Breakball im vierten Satz genutzt hätte, würde ich dann hier als Sieger sitzen. Es bedarf nur harter Arbeit von mir und den anderen jungen Spielern, die das Potenzial für einen Grand-Slam-Titel haben. Jedes dieser vier (Majors) muss ich mit Entschlossenheit spielen, was mir hoffentlich eine neue Chance bringen wird.