Herzogin Meghan: Wirbel um Job in Reality-TV-Show

Am 8. Jänner ließen Herzogin Meghan und Prinz Harry die Welt wissen, dass sie sich vom Königshaus trennen und künftig finanziell auf eigenen Beinen stehen wollen. Viel wird seither darüber spekuliert, womit genau das Herzogpaar Geld verdienen will. Jetzt vermeldete eine US-Zeitung, dass die ehemalige Schauspielerin ihren ersten Job, wenn auch nur einen Teilzeitjob, an Land gezogen hätte. Sie soll in der kanadischen Hochzeits-Reality-TV-Show ihrer Freundin Jessica Mulroney auftauchen.