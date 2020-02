IS-Kämpfer: Wien entzieht 7 Terroristen den Pass

Wer freiwillig in einer fremden Armee dient und an Kampfhandlungen teilnimmt, verliert laut Gesetz die österreichische Staatsbürgerschaft. Voraussetzung ist aber, dass der Betroffene nicht staatenlos wird. Die Aberkennung kann daher nur bei Doppelstaatsbürgern erfolgen. In Wien war das in sieben Fällen möglich. Der Rechtsweg dafür ist allerdings mühsam.