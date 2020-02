Es wird sich vieles ändern müssen

Es war ein unvergesslicher Moment. 3000 Menschen sangen inbrünstig ihre Hymne. Eine Hymne, die ein Gefühl des Zusammenhalts, der Einzigartigkeit vermittelt. Wenige Töne, die zusammenfassen, was es bedeutet, Amerikaner zu sein. Auch wenn man in politischen oder gesellschaftlichen Fragen unterschiedlicher Auffassung ist, die Hymne ist die Klammer, die alles zusammenhält. Und wenn es dann zur Textstelle „the night that our Flag was still there“ kommt, ist der ganze Saal ergriffen.