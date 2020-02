Johnson will gespaltene Briten wieder vereinen

Der britische Premierminister Boris Johnson hat es kurz vor dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs als sein Ziel bezeichnet, die tiefen Risse in der britischen Gesellschaft wegen des Brexits zu überwinden. Es sei seine Regierungsaufgabe, das Land zu „vereinen“ und „nach vorne zu bringen“, erklärte Johnson in im Voraus veröffentlichten Auszügen einer Fernsehansprache, die am Freitagabend ausgestrahlt wird.