In diesen Fällen sagen wir Danke!

Notebook mit Schmutzspuren

Ein Notebook hatte Leser Georg L. bei einem Online-Versand bestellt. Als er die Lieferung erhielt, stellte er fest, dass das Gerät Schmutzspuren aufwies und möglicherweise schon in Gebrauch war.Herr L. schickte also das Notebook zurück, bestellte ein neues. Doch auch dieses war verschmutzt. Der Leser retournierte das Gerät erneut. „Ich habe bis heute weder Rücksendebestätigungen noch eine Rückzahlung der bezahlten Beträge erhalten“, so der verärgerte Wiener. Der Quelle Versand bedauerte die Verzögerungen. Die Beträge wurden nun erstattet.