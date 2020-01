Fünfter Wiener Verdachtsfall negativ getestet

Flugbegleiterin ebenfalls negativ getestet

Eine chinesische Staatsbürgerin war am Sonntagabend in Wien im Krankenhaus aufgenommen worden. Ihr negatives Testergebnis wurde am Montag bekannt. Die erste Entwarnung gab es bereits am Sonntagabend. Eine chinesische Flugbegleiterin, die am Samstagabend mit Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus ins Kaiser Franz Josef-Spital eingeliefert wurde, ist nicht mit dem neuen Virus infiziert, hieß es vom KAV am Sonntag.