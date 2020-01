Polizei machte irrwitzigen Geisterfahrer ausfindig

Der in Thüringen (Deutschland) wohnhafte Mann hat seinen Angaben zufolge in einer Gastwirtschaft in Österreich zur Probe gearbeitet und sich bei der Heimfahrt auf der Autobahn in Salzburg verfahren. Deshalb sei er kurz in falscher Richtung unterwegs gewesen. Vor der Exekutive sei er deshalb geflüchtet, weil der TÜV an seinem Wagen bereits im September abgelaufen sei. Sein Beifahrer, der sich im Zuge der Verfolgsjagd ebenfalls zu Fuß davon gemacht hatte, sei ein guter Freund von ihm, der ihn nur begleitet habe, schilderte der Pole den Beamten.