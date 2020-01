Geisterfahrer auf A 1 hielt Polizei auf Trab

Gegen 22.40 Uhr am Sonntag ging der erste Alarm bei der Polizei ein: Ein Geisterfahrer sei auf der Westautobahn bei Salzburg-Nord Richtung Flughafen unterwegs. Doch vor Ort ließ sich der Falschfahrer nicht bei der Polizei blicken. Doch nur 40 Minuten später hieß es erneut: Geisterfahrer bei Salzburg-Mitte in Richtung Walserberg unterwegs. Eine Polizeistreife entdeckte den Lenker kurze Zeit später beim Pannenstreifen am Walserberg. Sofort flüchtete der Lenker und fuhr gegen die Fahrtrichtung nach Wien zurück. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Um 23.40 Uhr entdeckten ihn die Polizisten beim Knoten Salzburg-Mitte. Doch als der Lenker die Polizei bemerkte, raste er den Beamten über die Münchner Bundesstraße nach Freilassing davon. Die Polizei in Bayern übernahm daraufhin, scheiterte jedoch ebenso daran, den Geisterfahrer zu schnappen. Ein Polizeiauto in Deutschland wurde bei der Flucht beschädigt.