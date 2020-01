Südtirol sichert sich Medizin-Studienplätze an PMU

Nach Österreich kauft nun auch Südtirol Studienplätze an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) in Salzburg. Im Studienjahr 2020/21 stellt die Uni demnach bis zu acht Plätze in der Humanmedizin zur Verfügung, diese Zahl steigt in den folgenden Jahren auf bis zu 25 Studienplätze.