Touristiker fürchten leere Betten wegen des Virus

„Bitte warten“ – das heißt es in den kommenden Wochen für viele Mitarbeiter und Manager, die Dienstreisen nach China geplant haben. Salzburgs Firmen canceln wegen der Corona-Epidemie anstehende Geschäftsreisen – wie auch der Altenmarkter Ski-Weltmarktführer Atomic. „In Abstimmung mit unseren Partnern haben wir Trips verschoben, wir beurteilen in drei Wochen die Lage neu“, sagt Atomic-Geschäftsführer Wolfgang Mayrhofer. Mit den 15 Mitarbeitern an den Standorten in Shanghai und Peking telefoniere man täglich, Umsatzeinbußen verzeichne man bisher nicht.