Husarenritt! Shiffrin gewinnt Abfahrt in Bansko

Shiffrin siegte erstmals seit dem Slalom von Lienz am 29. Dezember. „Ich war heute sehr aggressiv“, sagte die Langzeit-Dominatorin. Sie wollte aus dem Training viel gelernt haben. „Ich will nicht sagen, dass ich selbstbewusst war, aber ich hatte einen richtig guten Plan.“ Shiffrin traute ihrem Triumph, der sie bis auf zwei Siege an den Bestenlisten-Dritten Marcel Hirscher (67) heranbrachte, zunächst noch nicht recht. Denn mit Fortdauer des Rennens kam Sonne in den unteren Teil der Piste. Das Streckenprofil begünstigte zudem starke Technikerinnen, die noch kommen sollten.