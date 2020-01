Standort der Elternberatung noch immer in Schwebe

Die Zukunft der Elternberatungsstelle ist weiterhin unklar. Geprüft wird nun aber eine neue Option: Das Amtsgebäude des Landes in der Michael-Pacher-Straße in der Josefiau. „Das Gebäude ist nicht zentral gelegen. Der Sitz in der Gstättengasse ist von der Erreichbarkeit her viel besser“, kritisiert Sozialstadträtin Anja Hagenauer.