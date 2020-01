Hoscher: OeNB-Karenz mit acht Gehaltsvorrückungen

Auch Ex-Casinos-General Stoss gerät ins Visier

In den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) spielen die Abfertigungen ebenfalls eine Rolle. Ermittelt wird deshalb unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Laut „Kurier“ interessieren sich die Ermittler nicht nur für die Ablösezahlungen an Hoscher und Alexander Labak, sondern auch für die Abfertigung für Labaks Vorgänger als Generaldirektor, Karl Stoss (ÖVP). Dieser erhielt laut „Kurier“ am Ende des Tages mehr als zwei Millionen Euro und einen Beratervertrag.