Zwei Deutsche starben bei Skiunfällen in Tirol

Gleich zwei Deutsche sind am Montag bei Skiunfällen in Tirol ums Leben gekommen. In Tux krachte ein 58-Jähriger gegen einen eingeschneiten Stein und stürzte. In Lermoos kam ein 79-Jähriger über den Pistenrand hinaus und kam zu Sturz. Beide Wintersportler blieben regungslos im Schnee liegen. Für sie kam leider jeder Hilfe zu spät.