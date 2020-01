„Offener Diskurs über Parteigrenzen hinweg nötig“

Unterschiedliche Schultypen dürften nicht zu eine Spaltung der Gesellschaft führen, warnt Wiesinger und betont auch gleichzeitig in ihrem Resümee, dass die fachliche Auseinandersetzung mit Integration bereits bei der Lehrerausbildung ausreichend vermittelt werden müssten. In der Praxis sei auch eine umfangreiche Vernetzung mit externen Akteuren (Jugendwohlfahrt und Religionsgemeinschaften usw.) notwendig, um „rasch die richtige Hilfe“ holen zu können. Ein „gemeinsamer Wertekanon“, der an den Schulen vermittelt wird, ist aus Wiesingers Sicht die Lösung, um eine „kulturelle Zerrissenheit“ zwischen dem Herkunftsland und Österreich bei Schülern mit Migrationshintergrund zu vermeiden.