Dem Facharbeitermangel wird der Kampf angesagt

Fachkräfte sind in Niederösterreich Mangelware. Hier fehlten im Vorjahr 33.000 Arbeitskräfte, ein Engpass sei in fast allen Branchen zu beobachten, heißt es seitens des Wirtschaftsbundes. Diesem Problem will man nun den Kampf ansagen. „Wir haben deshalb die größte Lehrlingsoffensive gestartet, die es jemals in Niederösterreich gegeben hat“, so Landesrat Martin Eichtinger.