Sturm im Kreise der Superstars

Vollgas! Das war das Motto in den gestrigen Sturm-Trainingseinheiten. Das ein oder andere Opfer gibt‘s allerdings auch. So musste Stefan Hierländer die letzten Trainings allesamt auslassen, nach einem Schlag aufs Knie im Test gegen Osnabrück sitzt der Kapitän als Vorsichtsmaßnahme am Ergometer und rehabilitiert. Stoppen musste auch Thorsten Röcher ob der Belastung das Training am Vormittag - allerdings ebenfalls nur aus Vorsicht. Am Nachmittag war Röcher aber wieder am Platz.