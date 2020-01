Umweltschutz: „Hat nichts mit Verzicht zu tun“ Kopieren

Leser HerrGrau weist in der Debatte darauf hin, dass beim Thema Klima- und Umweltschutz die Grenzlinien zwischen Befürwortern und Gegnern gesellschaftlich nicht zwischen Jung und Alt verlaufen. Veränderungen seien für ihn kein Verzicht, sondern die Bereitschaft, Änderungen anzunehmen und sich neuen Gegebenheiten anzupassen. Er erinnert dazu an die Empörung, als die Katalysatorpflicht in Österreich eingeführt wurde. Wenn er jetzt nach Kuba fliegt, könne er den Unterschied atmen. „Umweltschutz ist kein Verzicht, es ist ein Gewinn“, schreibt HerrGrau abschließend.