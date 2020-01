Iran: „Flughafen hätte gesperrt werden sollen“

Leser HummerH2 weist darauf hin, dass in dem Moment, in dem die Luftverteidigung eines Landes aktiviert wird, eigentlich auch der Flughafen gesperrt werden sollte. Auch über den britischen Flughafen Heathrow wurde immerhin wegen Drohnen in der Luft für einige Stunden ein Startverbot verhängt.