Tiroler Polizei startet nun in die Digital-Ära

Spät, aber doch hat auch bei der Tiroler Polizei das Digitalzeitalter Einzug gehalten: Alle Einsätze werden nun mittels Computer in Echtzeit koordiniert statt wie früher mit Papier und Bleistift. Die 9 Tiroler Bezirksleistellen wurden in eine Leitstelle in Innsbruck zusammengefasst. Die „Krone“ machte sich vor Ort ein Bild!