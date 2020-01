Ferrari stinksauer: Leclerc wurden Leviten gelesen

Ausfahrt mit MotoGP-Maschine?

Wie’s bei Weltmeister Lewis Hamilton nahezu gang und gäbe ist, hat auch der 22-jährige Monegasse wohl große Lust auf Abenteuer außerhalb des Grand-Prix-Zirkusses. So dachte „Charles, der Schelm“ auch kurz nach dem Ferrari-Rüffel an eine Ausfahrt mit einer MotoGP-Maschine. „Ich liebe Motorräder, ein Test mit so einem Bike würde mich schon sehr reizen“, sagte Leclerc, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: „Aber ich bin mir nicht sicher, ob mir mein Team die Erlaubnis dazu geben würde.“ Fragen kostet ja nix!