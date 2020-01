Bande reiste eigens aus Wien für Einbrüche an

„Die Festgenommen sind Teil einer 13-köpfigen Bande“, wie der Sprecher der Wiener Polizei Markus Dittrich bestätigt. Die sieben Moldawier im Alter zwischen 17 und 44 Jahren sollen in der Nacht von 19. auf 20. Juli das Fenster eines Restaurants in Esch bei Hallwang aufgebrochen und dann in die Gaststätte eingedrungen sein. Dort „rissen sich die Moldawier alles unter den Nagel, was nicht niet- und nagelfest ist“, erklärt Dittrich. So sollen sie dabei unter anderem Vasen, Töpfe und Bargeld gestohlen oder ein Heizgerät aus einer Wand gerissen haben. Auch der Einbruch in einem weiteren Restaurant in Esch in der Zeit zwischen Juni und September wird den Kriminellen vorgeworfen. Jetzt wurden sie in Wien festgenommen. Die beiden Coups sind jedoch nur ein kleiner Teil ihrer „Erfolge“: Österreichweit werden den Moldawiern 18 Einbrüche zur Last gelegt. Der Schaden: knapp 100.000 Euro.