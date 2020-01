Meeresschildkröten kämpfen ums Überleben

Eiproduktion durch lange Wege beeinträchtigt

So beginnt ein Teufelskreis: Die durch die langen Wanderrouten verursachte zusätzliche Kraftanstrengung führt dazu, dass die Reptilien weniger Nachwuchs produzieren. Dazu kommt die gestiegene Temperatur des Sandes, in dem die Meeresschildkröten ihre Eier ablegen: Je wärmer der Sand, desto mehr Weibchen schlüpfen. In Australien wurde nun eine Schildkröten-Population gefunden, in der 116 Weibchen auf ein einziges Männchen kommen. Ein weiteres Problem sind Korallenriffe, die durch die Erderhitzung ausbleichen und in der Folge keine Nahrungsgrundlage mehr für etwa Karettschildkröten darstellen.