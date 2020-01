„Krone“ ließ Vorarlberger Kinderträume wahr werden

Mit dem 32:28-Sieg über Nordmazedonien feierten Österreichs Handball-Herren bei der Heim-EM in Wien einen historischen Sieg und den Einzug in die Hauptrunde. Hautnah dabei waren auch einige Vorarlberger Kids, die den Handball-Helden dank der „Kronenzeitung“ an diesem Abend ganz nahe kommen konnten.